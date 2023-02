Udinese – L’ex Gotti a rischio esonero: i prossimi match saranno decisivi

Lo Spezia (uno dei prossimi avversari dell'Udinese) si trova in una situazione scomoda di classifica. Ora mister Luca Gotti rischia l'esonero

Redazione

Lo Spezia sta attraversando un momento molto difficile, anche più di quello che stanno vivendo i giocatori del Friuli Venezia Giulia. Tutto il suo vantaggio è stato sprecato in pochissimo tempo da un incalzante Hellas Verona che con mister Zaffaroni sembra aver trovato la giusta quadra per poter puntare alla salvezza. In queste ore la società gestita dal presidente Platek sta facendo le giuste riflessioni per trovare un accordo e soprattutto per dare un giudizio definitivo all'operato di Gotti. Si parla di ore caldissime e il rischio è proprio quello di un esonero anticipato, nonostante la squadra stia facendo un buon torneo.

Il mister ha raccolto diciannove punti fino ad ora, che non sono pochi se pensiamo all'incredibile mole di infortuni registrata in quel di Spezia. Ad oggi, infatti è ancora fuori il bomber titolare Mbala Nzola ed anche un tuttofare molto importante (capitano della squadra) come Simone Bastoni. Sicuramente il pareggio di Empoli ha gettato del fumo attorno alla figura del tecnico che sembra avere un grosso difetto nel leggere le partite. Arrivare a guadagnare un solo punto dopo che si è stato in vantaggio sia di un uomo che di due reti è tutt'altro che rassicurante, anche in vista del proseguimento di campionato.

Ultima chance — Il tecnico, però, dovrebbe poter avere un'ultima occasione per salvare sia la squadra che la panchina. Difficile che l'ultimatum gli venga concesso in un incontro molto complesso come quello con i bianconeri di mister Allegri che arriveranno al Picco questo weekend. Più possibile che la sua ultima chance sia quella contro l'Udinese alla Dacia Arena tra una settimana e mezzo. Mister Gotti deve salvare la panchina e soprattutto lo Spezia, ci riuscirà? Ai posteri l'ardua sentenza.