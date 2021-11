Notizie Udinese – Fabbrica di talenti / Il futuro è roseo

L'Udinese è una vera fabbrica di talenti. A confermarlo, è una speciale formazione stilata da Transfermarkt

Redazione

Da ormai molti anni, la politica dell'Udinese è chiara: puntare ed investire sui giovani per farli crescere e rivenderli a cifre alte. Non a caso, i bianconeri sono quasi sempre una delle squadre più giovani del campionato. Anche quest'anno, la società friulana ha deciso di acquistare diversi futuri possibili campioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i giocatori in questione.

Quanti talenti

Transfermarkt ha stilato la top 11 dei calciatori più preziosi nati nel 2002 che militano in Italia. Di questi undici, ben quattro sono dell'Udinese. Partiamo dal primo. In porta troviamo Manuel Gasparini, di proprietà dei friulani, attualmente impegnato con il Legnago in Serie C. Il portiere ha un valore di 300mila euro. In difesa è presente Brandon Soppy con un valore di ben sette milioni. E’ il bianconero che vale di più. Ma non finisce qui. Nella top 11 sono presenti anche Destiny Udogie e Lazar Samardzic. Il primo ha un valore di mercato di quattro milioni, mentre il secondo di tre. Stando a questa speciale classifica, possiamo affermare che il futuro dell'Udinese è in buone mani. Ma andiamo a vedere la formazione completa.

TOP 11

Oltre ai quattro friulani, sono stati inseriti anche Dragusin (3 milioni) della Sampdoria, Hickey (8 milioni) del Bologna e Calafiori (4 milioni) della Roma, per quanto riguada la difesa. A centrocampo spazio a Busio del Venezia con un valore di 7 milioni. In attacco ci sono Raul Moro (3 milioni), Antiste (4,5 milioni) e Kaio Jorge. Il brasiliano è il classe 2002 che milita in Italia, con il valore di mercato più alto: ben 12 milioni di euro. Ecco di seguito la formazione completa. Top 11 (4-3-3): Gasparini; Soppy, Dragusin, Hickey, Calafiori; Udogie, Busio, Samardzic; Moro, Kaio Jorge, Antiste.