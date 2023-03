Notizie Udinese – Fans bianconeri crescono a dismisura / Migliori in Serie A

L’Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra di Andrea Sottil ha voglia di essere protagonista e fare la differenza per cercare di coronare un vero e proprio sogno, quello di un piazzamento europeo....

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra di Andrea Sottil ha voglia di essere protagonista e fare la differenza per cercare di coronare un vero e proprio sogno, quello di un piazzamento europeo. Per poterlo fare c'è bisogno di una squadra che vada a mille e soprattutto del supporto dei propri tifosi. In queste ultime ore è stato conseguito uno studio che cerca di quantificare i tifosi all'interno del nostro paese e più specialmente nel nostro campionato. Non è stato semplice per tutti i data analyst della Stage Up giungere ad una conclusione, ma alla fine i risultati sono senza ombra di dubbio a dir poco sorprendenti. Andiamo ad analizzare nello specifico tutti i risultati.

La squadra più tifata all'interno del nostro paese restano ancora i bianconeri di Max Allegri. La storia del club di Torino e soprattutto la facilità con cui vince in campo nazionale, sembra continuare a prevalere sulle due milanesi. Proprio al secondo ed al terzo posto troviamo sia i rossoneri di Pioli che i neroazzurri di Inzaghi. Due squadre che hanno scritto la storia del nostro calcio e logicamente hanno un posto importante in questa speciale classifica. Per trovare l'Udinese, dobbiamo scendere fino alla piazza numero 14. I fans bianconeri sono registrati intorno ai 180 mila, ma occupano una prima posizione in una speciale classifica.

Ecco il primo posto — La tifoseria bianconera è quella che è cresciuta maggiormente nel corso dell'ultima stagione. Se facciamo un confronto, possiamo notare ben un 17% in più di tifosi dall'ultimo calcolo registrato. Questo non può che essere un motivo di vanto per la società gestita dai Pozzo che sta facendo avvicinare sempre più fans a questo incredibile club. Cambiando rapidamente discorso, concentriamoci sul prossimo incontro di campionato per la squadra bianconera. Le ultime sul Bologna di Thiago Motta