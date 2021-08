News Udinese – Doppia seduta, tanta fatica e una sorpresa…

Andiamo intanto a vedere il report riguardante l'allenamento che è stato eseguito nella giornata di ieri. Ci sono diverse novità

Redazione

La squadra è al secondo giorno di allenamenti in quel di Udine. Allenamenti molto duri aspettano i giocatori allenati dal mister Luca Gotti. Non contento delle prestazioni in amichevoli del team, dove sono arrivate ben due sconfitte su tre incontri. Ci sarà subito l'occasione per rifarsi visto che prima del match di Coppa Italia, ci sono in programma altri due match, che scopriremo tra poco. Andiamo intanto a vedere il report riguardante l'allenamento che è stato eseguito nella giornata di ieri. Ci sono diverse novità.

Il report

La squadra si è data appuntamento intorno alle ore dieci per la prima sessione di training. Il gruppo al mattino è stato diviso in due tronconi. Uno ha lavorato principalmente in palestra con grande attenzione al focus sul fisico. Il secondo invece sul campo, per delle esercitazioni specifiche in base ai ruoli. Dopo il riposo nelle ore più calde della giornata. Il team si è ritrovato sul campo per poter continuare il lavoro in programma. Esercitazioni ancora con focus sui ruoli e poi classica partitella a campo ridotto. La sorpresa della giornata è stato il ritorno, tanto gradito, dei nazionali Molina e Stryger Larsen. Finalmente pronti per poter lavorare con il gruppo e preparare questa nuova stagione. Scopri insieme a noi i prossimi impegni dei bianconeri.

Prossimi impegni

La squadra guidata da Luca Gotti, ha in programma due amichevoli in questo weekend. La più importante sarà sabato contro l'Empoli. In un vero e proprio anticipo di Serie A, fondamentale per capire la condizione del team. Il terzo impegno in ordine cronologico sarà quello di Coppa Italia contro l'Ascoli Piceno. Il match sarà il 13 Agosto e valido per accedere al secondo turno del trofeo nazionale. Poi dopo testa unicamente al campionato, dove i bianconeri del presidente Pozzo sono attesi dagli altri bianconeri, quelli di Torino. Nelle ultime ore la squadra è molto attiva sul mercato ed ha presentato un potenziale talento mondiale, scopriamolo assieme <<<