News Udinese – Felipe: ”Conosco Gotti: è molto intelligente, lo confermerei”

L'ex difensore bianconero è intervenuto ai microfoni della tv ufficiale del club per parlare dei temi caldi relativi all'Udinese

''Conosco molto bene Gotti, l’ho avuto come vice di Donadoni a Parma. Lo reputo una persona molto intelligente. Non è semplice seguire un gruppo così ampio com’era quello bianconero di quest’anno. La rosa dell’Udinese ha avuto tanti titolari. L’infortunio di Pussetto a mio avviso è quello che ha destabilizzato la squadra: attacca la profondità profondità, sa giocare molto bene spalle alla porta, è un attaccante completo. E’ vero che l’Udinese è stata creata per puntare a qualcosa di più, basta vedere i nomi importanti che sono stati acquistati, però il fatto di non aver avuto tutti al 100% ha messo in difficoltà il mister. Secondo me la gestione del tecnico si è vista, non ho mai visto un giocatore che non giocava lamentarsi, anzi si impegnava come tutti. Anche quello è merito dell'allenatore''.