News Udinese – Si va verso la permanenza di Luca Gotti

Secondo quanto riportato da Sky Sport cade definitivamente l'ipotesi Rolando Maran per l'Udinese, resta Luca Gotti

Gotti resta a Udine. Uno scenario inaspettato. Il rebus sul futuro della panchina friulana è risolto. Luca Gotti sarà l'allenatore dell'Udinese anche per la prossima stagione. Sky Sport dichiara tramontata l'ipotesi di Rolando Maran . L'accordo economico con il tecnico ex Chievo e Genoa non è stato trovato. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Udinese.

LUCA GOTTI -Paolo Zanetti rinnova con il Venezia. Per Rolando Maran non si trova l'accordo. La dirigenza dell'Udinese dopo aver valutato con grande attenzione queste due ipotesi, va per la permanenza ed il rinnovo annuale di Luca Gotti in panchina. Si riparte da un progetto che nell'ultima stagione ha avuto molti alti e bassi. L'ex tattico di Sarri ha ottenuto una salvezza con molte giornate d'anticipo ma i cali di concentrazione continui della squadra fanno intuire che il gruppo avrebbe potuto fare meglio nel complesso. Troppe le partite perse in stagione senza nemmeno scendere in campo. Il covid e gli infortuni avranno sicuramente inciso ma non sono un alibi. L'Udinese riparte e vuole stupire. Nella prossima stagione l'obiettivo è la parte sinistra della classifica per riportare un sorriso ai tifosi dopo tanti anni passati in zona salvezza. Sotto tale aspetto fondamentale sarà capire il futuro di due pezzi grossi come Rodrigo De Paul e Juan Musso, attenzionati e con pretendenti sia in Italia che all'estero. Nahuel Molina sarà invece sicuramente uno dei pilastri del prossimo anno. Il trio ora è impegnato in Nazionale con l'Argentina.