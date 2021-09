Notizie Udinese – Campoccia: ”Ecco come si ferma il Napoli”

Il vice presidente del club, Stefano Campoccia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione

Manca sempre meno al monday night contro il Napoli. Domani, si affronteranno due squadre in fiducia ed ancora imbattute. L'Udinese è reduce dalla sofferta vittoria di La Spezia, decisa dal gol di Lazar Samardzic allo scadere. Mentre il Napoli viene dall'incredibile pareggio in rimonta contro il Leicester in Europa League firmato Victor Osimhen. Il nigeriano sarà il pericolo numero uno per la difesa bianconera. Sarà un match difficilissimo, ma i friulani vogliono continuare a stupire. Nel frattempo, il vice presidente dei bianconeri, Stefano Campoccia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della partita, ma non solo. Ecco le sue dichiarazioni.

Napoli

Campoccia ha detto la sua sull'avversario che l'Udinese incontrerà domani. ''Ho visto la partita di giovedì contro il Leicester, gli azzurri giocano veramente bene. Come si ferma il Napoli? Domani sarà una sfida bella, intensa e per palati fini. Ci sarà battaglia a centrocampo, la nostra difesa sta dimostrando una certa tenuta. Siamo partiti bene, sarà importante cercare di contenere l’attacco galattico dei partenopei. De Paul al Napoli? E’ una leggenda metropolitana. Non c'è mai stato nulla''.

Gotti e non solo

Successivamente, il vice presidente ha parlato di Luca Gotti, ma non solo. ''Il mister mi piace tantissimo. Stravedo per lui! E' un allenatore moderno che riesce a coniugare esigenze della proprietà con le esigenze tattiche e strategiche. L'intuizione di fargli fare il grande salto è merito della famiglia Pozzo. La conduzione sportiva dell'Udinese sta dando soddisfazioni. Adesso col Napoli sarà dura, successivamente ci aspetta un'altra battaglia contro la Roma. I cinque cambi potranno essere una componente in più per la gestione della partita, come successo con la Vecchia Signora. Stadi pieni? Ci sperano tutti. La salute viene al primo posto e va tutelata, ma l'eccessiva prudenza rischia di essere schiacciante''.