Notizie Udinese – Gotti ha un problema in più / La gazzella si è svegliata

In vista della partita di lunedì sera contro il Napoli, l'Udinese ha un bel problema. Ecco di cosa si tratta

Manca sempre meno alla sfida contro il Napoli . Il calcio d'inizio è fissato per lunedì alle 20:45. L' Udinese vuole dare continuità al bell'avvio di stagione che l'ha vista protagonista inaspettata . I friulani dopo il pareggio contro la Vecchia Signora e le vittorie con Spezia e Venezia, si trovano al quinto posto in classifica a quota sette punti. Tuttavia, adesso dovranno affrontare tre gare molto difficili. Come già detto, si partirà dopo domani contro i partenopei. In vista di questo match, i bianconeri hanno un problema in più. Ecco di cosa si tratta.

Victor Osimhen, purtroppo, si è sbloccato. Dopo un inizio di campionato sottotono in cui non aveva realizzato nessun gol, giovedì in Europa League ha siglato una doppietta. Prima un bel pallonetto a scavalcare il portiere, poi un preciso colpo di tesa. La rimonta del Napoli è stata firmata da Osimhen. Sicuramente, non è una bella notizia per l'Udinese. Gli attaccanti vivono di fiducia e realizzare una doppietta dà una carica in più in vista delle gare successive. Il classe '98, nella scorsa stagione non ha segnato contro i friulani. All'andata era fuori per infortunio, mentre nella goleada del ritorno (5-1) non è riuscito a timbrare il cartellino. Quest'anno vuole rifarsi. Vediamo come Gotti ha intenzione di fermarlo.