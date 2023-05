Notizie Udinese – L’ex Fernando Llorente si ritira dal calcio giocato

Nelle ultime ore Fernando Llorente si è ritirato ufficialmente dal calcio giocato. Il centravanti spagnolo ha preso questa importante decisione all'età di 38 anni, dopo aver passato una stagione intera senza essere stato contattato da alcuna società. Le sue ultime prestazioni sono state registrate all'Eibar, nella serie B spagnola o anche detta Segunda Division. I soli due gol in più di venti partite giocate non hanno portato alla riconferma e dopo qualche mese di stop ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. L'Udinese ricorda benissimo il matrimonio avuto con il centravanti anche se non ha portato ai frutti sperati. Quattrodici le partite giocate con la maglia dei friulani sulle spalle e una rete messa a referto. Non possiamo fare altro che augurare a Fernando Llorente un buon proseguimento di carriera. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato in uscita. Il punto sui rinnovi <<<