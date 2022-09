News Udinese – Fifa stupisce: Becao candidato tra i migliori del mese

Il difensore centrale brasiliano sta vivendo un inizio di stagione da paura. Si parla di un giocatore che ha dato il massimo sin dalla prima giornata ed infatti (oltre che al ruolo di vice capitano) si è assicurato anche le chiavi delle difesa. In queste prime giornate spesso sono cambiati i suoi partner nel centro della difesa, ma lui è sempre rimasto al suo posto. Nelle ultime ore anche FIFA sembra essersi accorto del suo grande settembre, visto che il talento è stato candidato a giocatore del mese sul gioco per tutte le console. Ecco chi ci sarà assieme a lui: una concorrenza che fa paura.

Non solo Rodrigo Becao tra i giocatori che cercano la gloria e la loro versione speciale sul videogioco più famoso di tutti, ma anche molti altri componenti dei team più importanti del nostro campionato. Il primo è Theo Hernandez che come sempre ha guidato la società campione d'Italia in questo inizio di stagione. Poi c'è anche Milinkovic Savic che con i biancocelesti sta fornendo delle prestazioni da fare invidia. Ed infine ci sono due difensori centrali che hanno trascinato i propri team in vetta alla classifica: Mehri Demiral e Kim Min Jae. Due giocatori autori di prestazioni fuori dal comune ed infatti la leadership di Napoli ed Atalanta parte proprio dalle loro giocate.