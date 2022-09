Udinese-Inter / Le parole di Becao: “Conosciamo le qualità dei neroazzurri”

Il team bianconero si prepara all'incontro più importante di questa prima parte di campionato. La squadra si trova a tredici punti ed una vittoria oggi vorrebbe dire la testa della classifica momentanea, un risultato che nemmeno i fans più positivi si sarebbero mai aspettati. L'avversario odierno, però, non è tra i più semplici perché stiamo parlando dell'Inter di Simone Inzaghi. Un team che non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi ed ora deve iniziare un nuovo cammino e di conseguenza oggi ha un solo obiettivo: vincere. Nel frattempo Rodrigo Becaoha parlato ai microfoni di Dazn per presentare nel migliore dei modi la partita delle 12 e 30.