News Udinese – Il figlio d’arte si apre: “Ecco il mio obiettivo futuro”

Il giocatore ha esordito con la maglia bianconera. Addosso un eredità molto difficile da mantenere. Ecco le sue prime parole

Il giocatore ha esordito durante l'amichevole tra Udinese e Koper di sabato. Sicuramente i minuti giocati da lui non sono passati inosservati, dato che stiamo parlando di un figlio d'arte e vuoi o non vuoi è normale che si faccia caso anche a quel dettaglio. Stiamo parlando di Riccardo Pinzi, il figlio di Giampiero, giocatore che ha alle spalle migliaia e migliaia di minuti con la maglia bianconera. Ora anche il figlio vorrà ripercorrere quella strada e la qualità sicuramente non manca. Intanto andiamo a gustarci la sua intervista ad Udinese Tv. Il centrocampista bianconero si è aperto ai microfoni.