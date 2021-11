Notizie Udinese – Arriva la novità di giornata: “Ha recuperato!”

Il giocatore è tornato ad allenarsi con i compagni. Sembra aver recuperato totalmente dall'infortunio che lo ha tenuto fuori

Redazione

La squadra ha iniziato oggi la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Torino. Il team bianconero se la dovrà vedere contro i giocatori guidati da Ivan Juric, allo stadio Olimpico, una partita che si prospetta tutt'altro che semplice. Al momento tutte e due le squadre devono fare a meno di alcuni dei giocatori più importanti. Si stanno cercando delle possibili soluzioni, ma non è sicuramente facile. Intanto vediamo come è andato il primo allenamento settimanale in vista del match di lunedì prossimo. Una super novità che spiazza tutti i tifosi bianconeri. Finalmente è tornato ed è pronto a fare bene.

La seduta

La squadra si è ritrovata sui campi del Bruseschi questa mattina. La seduta dopo le classiche fasi di attivazione e di riscaldamento si è diviso con esercitazioni tecnico/tattiche ed infine una partitella a campo ridotto. La vera sorpresa di giornata è però il recupero del centravanti bianconero Nacho Pussetto. L'infiammazione al ginocchio operato si pensava che l'avrebbe tenuto fuori dal campo per molto più tempo, invece è già pronto per tornare sui campi da gioco e oggi ha eseguito metà dell'allenamento assieme alla squadra. Un altro giocatore che ha recuperato è il difensore brasiliano Samir, discorso diverso per Arslan, andiamo ad analizzare nel dettaglio la situazione.

Indisponibili

Più che indisponibili, si potrebbe anche solamente scrivere indisponibile. Il giocatore che ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Sassuolo e non ha ancora recuperato completamente dall'infortunio. Stiamo parlando di Tolgay Arslan, il tedesco oggi si è allenato in palestra, ma a parte. Al momento risulta ancora difficile il recupero per Lunedì, ma c'è ancora tanto tempo. Non finisce qua la programmazione di MondoUdinese. La società bianconera sta cercando soluzioni sul mercato, dati i problemi con i rinnovi di determinati giocatori. Vediamo come si potrà evolvere la situazione. Intanto si monitora l'affare <<<