Udinese / Le parole di Adam Masina: “Il nostro obiettivo è chiaro”

La squadra bianconera si è affidata ad Adam Masina per le classiche dichiarazioni prepartita. Ecco le parole del calciatore marocchino

Il team di Andrea Sottil è pronto per l'incontro di questa sera. Una sfida davvero importante che è anche l'ultimo treno per l'ottavo posto finale. L'Udinese non può fare altro che continuare a spingere sull'acceleratore e sperare nei passi falsi delle altre per centrare un obiettivo che fino a questo Gennaio sembrava essere largamente alla portata. Dall'altra parte ci sarà la prima squadra della capitale che ha tutto l'interesse di questo mondo per centrare i tre punti. Solo con una vittoria continuerà la corsa alla Champions per gli uomini di Maurizio Sarri. Prima del fischio d'inizio ha detto la sua il difensore centrale o esterno all'occorrenza Adam Masina.

"Oggi bisogna replicare le prestazioni fatte con tutte le altre big del nostro campionato". Masina ha poi continuato: "Noi sappiamo e dobbiamo fare una grande performance e soprattutto portare a casa dei punti importanti per la classifica. Ricordo che abbiamo un obiettivo di squadra, ne siamo tutti a conoscenza e faremo di tutto per raggiungerlo". Adam ha le idee chiare e sa che serve una prestazione da veterano per poter guidare la squadra alla vittoria nel corso di questa serata. L'intervista non si conclude qua, visto che ha detto la sua anche sui possibili avversari odierni. Ecco il parere di Masina su Felipe Anderson e Pedro.

Il parere sugli attaccanti biancocelesti — "Felipe Anderson e Pedro? Si gioca in undici e non dipenderà solo da loro. Sono comunque giocatori importanti, di grande caratura, a cui dovremmo fare molta attenzione". Oggi servirà una prestazione perfetta per mettere il bastone tra le ruote ad una squadra che fino ad oggi ha giocato veramente bene all'interno del nostro campionato e non a caso occupa una delle prime quattro posizioni della classifica. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del fischio d'inizio. Ecco le formazioni ufficiali <<<