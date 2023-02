News Udinese – Finita la Success-mania / L’attaccante torna comprimario

Il centravanti Isaac Success sembra aver finito tutte le sue chance dal primo minuto. Si prospetta un ruolo da comprimario per l'ex Watford

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che dopo questo momento difficile ha voglia di riprendersi il piazzamento nelle prossime competizioni europee. Il settimo posto momentaneo non garantirebbe questo accesso, solamente perché gli scontri diretti sono a sfavore nei confronti del Torino di Ivan Juric. Allo stesso tempo, però, bisogna continuare a tenere sotto osservazione la situazione che riguarda il centravanti ex Watford e Granada Isaac Success. Si parla di un buon attaccante, ma che nelle ultime partite ha deluso le aspettative ed infatti potrebbe esserci una netta differenza a partire dai prossimi match.

Già contro il Sassuolo si è vista una grandissima differenza con il rientro di Roberto Pereyra, Isaac si è accomodato in panchina e soprattutto non è entrato nemmeno al quarantacinquesimo quando il capitano è stato costretto alla sostituzione. Al posto dell'argentino è entrato il neo arrivato Florian Thauvin è questa situazione fa riflettere principalmente perché va a significare un netto downgrade nelle gerarchie per il calciatore che ha giocato in tutti e tre i club ed ex club di proprietà dei Pozzo. A partire da settimana scorsa è iniziato un nuovo campionato per l'africano ed ecco quale sarà il suo nuovo ruolo.

La nuova posizione — Salvo clamorosi colpi di scena il nuovo obiettivo di Isaac sarà quello di essere un ottimo gregario e nello specifico il sostituto perfetto per far rifiatare Beto. Sappiamo che Success può essere a tutti gli effetti un grande jolly d'attacco principalmente per le sue capacità fisiche e atletiche, ma sembra proprio prospettarsi una seconda parte di stagione da terzo in comodo. Molto dipenderà comunque dalle prestazioni del portoghese ed anche del neo arrivato francese, visto che in caso di partite sotto le aspettative, potrebbe esserci un'altra piccola rivoluzione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni di quello che è un capitano in seconda a tutti gli effetti. Ecco le parole di Padelli <<<