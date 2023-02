News Udinese – Fiocco rosa in casa bianconera / Pereyra è di nuovo papà

Il capitano del team bianconero è ufficialmente papà. Proprio in queste ore è nata la sua terzogenita Ana Clara. Tanti auguri a Pereyra

Redazione

Per l'Udinese oggi è un giorno di festa. Si festeggia la nascita della figlia del Tucu Pereyra, proprio in queste ultime ore è nata Ana Clara. La redazione di MondoUdinese non può fare altro che rivolgere al capitano ed alla sua consorte i più sinceri auguri. Quella odierna è la terza nascita assieme alla moglie che lo accompagna sin dai primi momenti in bianconero, i due si sono sposati più di qualche anno fa. Il primo nasce ai tempi della sua esperienza in bianconero, ma non con la maglia dell'Udinese ma con quella della Vecchia Signora. Si parla del 2015 quando viene al mondo Maxi Junior.

Il secondo genito, invece, arriva quando è appena rientrato in Italia per la sua seconda esperienza con la maglia bianconera visto che nasce nel 2019 ed era proprio poco tempo che Pereyra era approdato per la seconda volta alla corte del presidente Giampaolo Pozzo. Ora si spera che il Tucu possa tornare sul campo da gioco il prima possibile per poter esultare questa nuova nascita assieme a tutti i compagni, magari con un bel gol già contro il prossimo avversario: il Torino di Ivan Juric. A proposito dei granata andiamo a vedere le condizioni del calciatore argentino in vista del prossimo match.

Il ritorno sul campo da gioco — Non è ancora scontato un suo rientro, visto che i problemi muscolari sembrano non abbandonarlo. Adesso, però, sappiamo che il Tucu ha grande voglia di rientrare sul campo da gioco e sorprendere tutti gli addetti ai lavori anche per poter ottenere un piazzamento in Conference League o meglio in Europa che manca da decisamente troppo tempo.