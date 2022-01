Notizie Udinese – Marino: ”Crediamo in Cioffi. Il sostituto di Larsen…”

Il direttore dell'Area Tecnica bianconera, Pierpaolo Marino, ha fatto il punto della situazione ai microfoni del Gazzettino. Le sue parole

Inizialmente, il dirigente ha parlato di Cioffi. ''In queste settimane è stato scritto e detto che Cioffi avrebbe svolto il compito di traghettatore. A dire la verità, l'Udinese da subito gli ha manifestato fiducia sino al termine del campionato . Sappiamo che è preparato,che ha idee e che sa guadagnarsi anche il rispetto e l'approvazione della squadra. Quando si parla di meriti non possiamo fermarci a una sola persona, ma è evidente che stante le caratteristiche del tecnico e le prestazioni fornite nelle ultime tre gare, siamo ulteriormente convinti di aver effettuato la scelta giusta quando si è trattato di sostituire Gotti. Siamo ripartiti alla grande, è vero. Crediamo pienamente in Cioffi , ma noi tireremo le somme a maggio. Adesso, non solo non vogliamo caricare di eccessive pressioni il nostro allenatore, ma siamo tutti consapevoli che ci aspetta un calendario difficile''. Ma non finisce qui.

Marino ha poi parlato del mercato. ''Se ci sono possibilità di fare investimenti non ci tireremo indietro. Siamo pronti. Abbiamo le idee chiare, ma non dipende soltanto da noi. Rescissione dei contratti? Teodorczyck da tempo non rientrava nel nostro progetto, mentre per Forestieri abbiamo esaudito il suo desiderio di rientrare in Argentina. Comunque in attacco siamo coperti con i vari Deulofeu, Beto, Success, Pussetto, Nestorovsk ed in più c'è anche Samardzic. Non so se ci saranno altre operazioni in uscite. Dipenderà da vari fattori. Dalla volontà dei nostri calciatori. L'Udinese non trattiene alcuno contro voglia. Per cui se qualcuno dovesse manifestasse il desiderio di cambiare aria faremmo il possibile per accontentarlo, ma sinora nessuno si è fatto avanti per cui spero che tutti accettino di rimanere perché tutti avranno possibilità di giocare dato che ci sono 5 cambi. Larsen? Non fa più parte del progetto. Ha rifiutato il rinnovo dieci mesi fa. Sulle fasce siamo coperti con Molina, Soppy, Zeegelaar e Udogie. Non arriverà nessun altro''.