Udinese-Fiorentina / A partire da oggi i biglietti in vendita: ecco le info

Tra le offerte più interessanti che possiamo trovare in vista del prossimo incontro ci sono (senza ombra di dubbio) le offerte fatte per favorire l'accesso allo stadio anche per i più giovani. I biglietti potranno essere acquistati su Ticketone e le tariffe per gli under 18 sono 10 euro per le curve e 15 euro per i settori laterali. In questo modo si cercherà di favorire in tutti i modi l'accesso allo stadio. L'idea della società bianconera è quella di poter sfruttare un'ottima cornice di pubblico per favorire tutti i fans e soprattutto per caricare gli uomini di Andrea Sottil.