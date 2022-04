Fiorentina – Udinese / Le conferenza di Gabriele Cioffi alla vigilia

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita molto importante sotto diversi aspetti

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice, ci si aspettano tutte e due le squadre che vogliano vincere a tutti i costi l'incontro. L'Udinese vuole continuare il suo ottimo momento di forma e non vede l'ora di scalare (ancora) la classifica. Dall'altra parte ci sarà una Fiorentina pronta a tutto pur di combattere per un posto in Europa. Con una vittoria la viola si potrebbe proiettare nei piani altissimi della classifica, visto che supererebbe sia la Roma di José Mourinho che i biancocelesti di Maurizio Sarri. Intanto ci si avvicina alla partita e proprio i due tecnici hanno detto la propria. Ecco le parole del mister toscano Gabriele Cioffi.