Fiorentina, Dragowski e Pradè: “Siamo arrabbiati, bisogna combattere”

Parlano il portiere e il dirigente della Fiorentina.

IL SUO COMMENTO - "E' stata una partita molto equilibrata, con poche occasioni da gol sia per noi che per loro. L'Udinese è ben organizzata in fase difensiva, riesce ad essere molto compatta ed è difficile trovare degli spazi. Negli ultimi dieci minuti abbiamo provato ad accelerare per tentare di vincere, ma loro hanno avuto un'occasione in ripartenza e l'hanno sfruttata trovando il gol decisivo. Ci dispiace aver perso, soprattutto in questo modo. Siamo molto arrabbiati per questa sconfitta e lavoreremo duramente per vincere la prossima, perché ci servono altri punti per metterci al sicuro in classifica. Proveremo a ritrovare il successo già mercoledì contro la Roma".