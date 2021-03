News Udinese – I friulani tornano alla vittoria ma non c’è tempo per rifiatare: mercoledì c’è il Milan

L'Udinese torna alla vittoria contro la Fiorentina nel match giocato ieri per la quinta giornata di ritorno di serie A

L 'Udinese torna alla vittoria contro la Fiorentina nel match giocato ieri per la quinta giornata di ritorno di serie A. Un 1-0 deciso nel finale da Nestorovski su assist di De Paul , un lampo nella noia del pomeriggio della "Dacia Arena" dove fa più risalto il test messo su dalla società friulana per la riapertura degli stadi e gestire il distanziamento, che il match, davvero brutto e con poche occasioni da rete. Sembrava una classica partita di fine stagione dove le due squadre si accontentano del punto, ma alla fine festeggiano gli uomini di Gotti . Massimo risultato con minimo sforzo verrebbe da dire, favoriti da uno svarione di Milenkovic che buca il cross dell'asso argentino, facilmente leggibile per la difesa gigliata. Dietro al serbo c'è l'attaccante macedone che non perdona, staccando i rivali di giornata in classifica e volando a quota 28, all'undicesimo posto in compagnia del Bologna. Adesso la vista sulla parte sinistra della classifica c'è tutta, con la Sampdoria decima ad appena due punti.

ORA IL MILAN - Non c'è tempo adesso per stare a godersi i tre punti, che il turno infrasettimanale squilla alle porte dei bianconeri. Mercoledì alle 20.45 a "San Siro" ci sarà lo scontro con il Milan rilanciato dalla vittoria di Roma contro i giallorossi, dopo un periodo di appannamento. Un match proibitivo sulla carta, ma la speranza è che le condizioni dei rossoneri non siano al top, magari con la distrazione di Sanremo per Ibrahimovic che bene alla piazza non fa. Ma proprio l'asso svedese è in forse, per il colpo ricevuto ieri e potrebbe non essere del match a prescindere, questa volta a causa di un infortunio. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Per Gotti e i suoi sarebbe vitale provare a strappare un risultato positivo da Milano.