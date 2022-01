Fiorentina – Udinese / Probabili formazioni: “Occorre trovare un sostituto”

Il team bianconero deve trovare un sostituto il prima possibile. Andiamo a vedere quale potrebbe essere perfetto, sul campo, il sei di gennaio

Il team bianconero sta lavorando intensamente , si vuole riprendere la marcia dove la si è lasciata. Si vuole ricominciare al meglio e per farlo serve sin da subito una vittoria. Stiamo parlando di un clima teso e soprattutto di una situazione tutt'altro che semplice, date le ultime notizie di mercato. Un titolarissimo della difesa (Samir) è stato venduto a soli due giorni dalla ripresa del campionato e al momento manca ancora un suo sostituto. Il tecnico Gabriele Cioffi cerca di non perdersi d'animo e trovare un possibile sostituto in vista dei prossimi incontri. Fortunatamente la società friulana può pescare direttamente dalla panchina e trovare un sostituto validissimo. Andiamo a vedere le probabili formazioni .

Queste sono le momentanee decisioni per il team bianconero e quello viola. Tutto può ancora cambiare, anche perché sono aperti diversi ballottaggi. I giocatori dovranno dare il massimo per potersi prendere il posto da titolare.

Il team bianconero non ha grandissimi dubbi, al momento, date anche le scelte un po' obbligate. In difesa al posto dell'oramai nuovo giocatore del Watford, Samir, ci sarà Nehuen Perez. Il giovanissimo talento argentino potrebbe avere finalmente la fiducia e l'occasione che aspettava da parecchio tempo. In casa viola, invece, regna sovrano un grandissimo dubbio, stiamo parlando di Jonathan Ikoné. Il giocatore appena arrivato dal Lille potrebbe partire, sin da subito, titolare. A farne le spese potrebbe essere Riccardo Saponara. Dopo la cessione di Samir, la situazione non è semplice. Andiamo a vedere una delle possibili soluzioni per la difesa. Tanta esperienza a poco prezzo. Ecco il nome <<<