Udinese – Fiorentina / Le formazioni ufficiali della sesta giornata

Terzo impegno negli ultimi sette giorni per l'Udinese. Oggi tocca un impegno proibitivo contro la Fiorentina di Italiano, ecco le ufficiali

Terzo impegno settimanale per l'Udinese guidato dal tecnico Luca Gotti. Sfortunatamente sono arrivate due sconfitte. Una contro il Napoli con una prestazione da dimenticare e poi ci si è subito rialzati contro la Roma, anche se il risultato alla fine non ha premiato l'ottima prestazione. Oggi si chiude il trittico, la partita non sarà semplice, dato che si giocherà contro la Fiorentina, parliamo di una squadra in forma e che sta sorprendendo tutti . La società bianconera, non ha nessuna intenzione di lasciare i tre punti ai gigliati e di conseguenza si prospetta una vera e propria battaglia. Ecco le formazioni ufficiali. Diversi i colpi di scena .

Sorprende il tecnico bianconero, che fa riposare Nahuel Molina ed al suo posto ci sarà Brandon Soppy. Per lui esordio dal primo minuto, che dopo la superba prestazione di Roma è a dir poco meritato. La più grossa sorpresa di giornata riguarda l'attacco più precisamente un altro esordio, quello di Norberto Beto. Il portoghese è arrivato l'ultimo giorno di mercato dalla Portimonense ed oggi avrà finalmente la sua prima chance. Sarà affiancato da Deulofeu e di conseguenza si accomoderà in panchina l'argentino Ignacio Pussetto. Per la Fiorentina troviamo la risposta a due ballottaggi degli ultimi giorni. Il primo vede Quarta vincere su Igor e Milenkovic. Il secondo riguarda il sostituto di Nico Gonzalez, la decisione presa da Italiano vede in alto a sinistra Riccardo Saponara. Non finisce qua, scopri assieme a noi le parole in conferenza del tecnico gigliato. Un commento dettagliato e preciso della rosa bianconera. Si prepara alla battaglia <<<