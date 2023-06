News Udinese – Fissate le prime due amichevoli / Svelati gli avversari

L'Udinese ha fissato le prime due date di questa nuova stagione. Proprio nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni che annunciano le amichevoli che verranno giocate nel ritiro austriaco. Ci sono già i giorni esatti e di conseguenza non si può fare altro che cerchiarle con la matita rossa sul calendario. Il primo match sarà contro il Lipsia, il prossimo 25 giugno in quel di Lienz. La squadra tedesca sarà sicuramente un impegno da non sottovalutare, visto che stiamo parlando di un team che da due anni a questa parte ha monopolizzato la Coppa di Germania (DFB Pokal). Il secondo impegno sarà contro un altro grande team tedesco, stiamo parlando dell'Union Berlino. Il match è in programma il prossimo 29 giugno in quel di Matrei. Queste date sono sicuramente le più importanti anche in ottica futura, visto che saranno i primi test match che permetteranno di valutare la condizione fisica della squadra. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. Il futuro di Becao è scritto <<<