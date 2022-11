Notizie Udinese | Floro Flores: “Sottil ha dato un’impronta alla squadra”

La squadra allenata da Andrea Sottil continua a sudare e lavorare sul campo da gioco: bisogna fare del proprio meglio per poter raggiungere dei traguardi importanti e sognare un obiettivo che oramai manca da quasi un decennio, ovvero l'Europa. Mentre si lavora al Bruseschi, un ex giocatore dei friulani ha voluto commentare lo straordinario avvio stagionale dei bianconeri, capaci di conquistare vittorie importanti contro big del nostro campionato.

Sicuramente è uno dei giocatori che i tifosi ricordano con più affetto in quella squadra sbarazzina e vincente. TMW News ha intervistato l’ex attaccante dell’Udinese, Antonio Floro Flores, che ha parlato così della stagione dei bianconeri: “La mina vagante per l’Europa? Non lo so, ce lo dirà il tempo. L’Udinese di questa stagione è tutta un’altra squadra".