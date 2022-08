News Udinese – Il focus sul miglior in campo: parliamo di un predestinato

Il team bianconero ha raggiunto il primo successo nel corso di questo campionato. Contro il Monza è stata una partita dura ed anche molto complessa, in cui tutti hanno dovuto dare il massimo per poter portare a casa i tre punti. Alla fine il successo è arrivato grazie ad una rimonta di ottima fattura ed una partita studiata al meglio e nei minimi dettagli. La squadra non vede l'ora di continuare su questa lunghezza d'onda e fare il possibile per poter conquistare l'ambita parte sinistra della classifica. Nella giornata di ieri, c'è stato un giocatore che ha sorpreso tutti prendendosi lo scettro di miglior giocatore in campo.