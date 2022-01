News Udinese – Focus sul migliore in campo: “Futuro assicurato”

Il giocatore bianconero, nonostante la sua giovane età, sta continuando a sorprendere tutti. Andiamo a vedere le ultime sul suo conto

Redazione

Ieri è andata in scena una partita molto divertente tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i bianconeri di Gabriele Cioffi. Il match è stato sin dall'inizio molto intenso. I friulani hanno lasciato il pallino del gioco al team della capitale, ma in contropiede si sono resi pericolosi in diverse circostanze. Tra i diversi giocatori degni di nota, c'è uno che sicuramente ha sorpreso tutti, dai tifosi fino ai telecronisti presenti allo stadio. Stiamo parlando del gioiellino dell'Udinese e mentre tutti lo scoprono piano piano, la società bianconera se lo coccola. Andiamo a vedere come è andato il suo incontro ieri sera e un'analisi sulla sua prestazione finale.

Sul campo

Il giocatore al centro dell'articolo, se ancora non si fosse capito, è il trequartista tedesco con origini serbe: Lazar Samardzic. Ha impressionato tutti per la qualità che ha espresso in campo nonostante la sua giovanissima età, non si è tirato indietro in nessun caso ed anzi, spesso con molta qualità ha servito delle bellissime palle agli attaccanti Success e Pussetto. Anche i suoi piazzati sono stati una vera e propria arma per la squadra friulana, con il suo piede non ha mai deluso e spesso creato ottime occasioni. Potrebbe esserci un premio per lui?

In futuro

Il suo percorso di crescita è lento e graduale, non si vuole rischiare di bruciare un talento come il suo. Secondo molit, però, inizia a meritarsi qualche occasione in più e che il suo minutaggio venga aumentato. Effettivamente ogni volta che scende in campo riesce a sorprendere le difese avversarie grazie alla sua qualità ed alle sue giocate. Il tempo ci dirà dove potrà arrivare, però intanto l'Udinese si vuole godere a pieno tutte le sue qualità. Se ti sei perso la sua valutazione dopo l'incontro di ieri sera, ora hai la possibilità di recuperarla. Ecco tutte le pagelle <<<