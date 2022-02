Udinese – Focus sul migliore in campo / L’uomo della provvidenza

Andiamo ad analizzare nel dettaglio la prestazione di Nahuel Molina contro il team granata. Il focus sul migliore in campo dei bianconeri

Finalmente, l' Udinese è tornata alla vittoria. L'ultimo successo alla Dacia Arena risaliva allo scorso sette novembre: 3-2 contro il Sassuolo. Ieri, il team friulano ha superato il Torino. E’ successo tutto nei minuti di recupero: prima l'espulsione di Mandragora e poi le due reti di Molina e Pussetto. Grande parte del merito va a mister Cioffi che ha indovinato i cambi. I bianconeri salgono, quindi, al quattordicesimo posto in classifica a quota 27 punti. Ma andiamo a vedere il migliore in campo.

Ieri pomeriggio, l'ingresso in campo di Nahuel Molina ha cambiato il match. In pochi minuti, l'argentino crea diverse occasioni da gol. Al 93' arriva il colpo di genio: vede Milinkovic Savic posizionato malissimo e lo sorprende con una precisa punizione che regala all'Udinese i tre punti. Menzione di merito anche a Ignacio Pussetto. Il classe '95 è entrato in campo con il piglio giusto. Nel finale, si è procurato il rigore poi trasformato da lui stesso. Speriamo possa continuare così. Ma torniamo a parlare del classe '98. Analizziamo il suo rendimento.

Fin qui, la stagione di Nahuel Molina è abbastanza positiva. In venti partite ha realizzato quattro gol e fornito un assist. Tuttavia, è troppo spesso discontinuo. Alterna ottime partite ad errori banali, dovuti per gran parte alla concentrazione. Non appena migliorerà questo aspetta potrà diventare un giocatore devastante. Le potenzialità ci sono. Infatti, già diversi top club lo hanno messo nel mirino. La società più attenta sembrerebbe essere il Napoli di Aurelio De Laurentiss, alla ricerca di un giovane laterale destro. Il valore del classe '98 cresce partita dopo partita. Attualmente, si parla di una cifra vicina ai venti milioni di euro. La famiglia Pozzo non farà nessuno sconto.