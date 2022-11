News Udinese | Focus sul prossimo avversario: l’Empoli si ritroverà venerdì

I toscani svolgeranno un ritiro di una settimana in Spagna per preparare al meglio il proseguimento di stagione che partirà dal Friuli

La prima gara dell'Udinese nel 2023 sarà contro l'Empoli. I toscani, come le zebrette,, sono una delle prime squadre a tornare al lavoro: entrambi i club hanno fissato il ritrovo per venerdì 25 novembre. Le due squadre non pagano particolarmente lo scotto del Mondiale, visto che tra le due compagini solo Ebosse dei friulani prenderà parte alla competizione in Qatar.

Eppure, come nell'Udinese, anche nell'Empoli ci sono diversi nazionali, tanto che nei giorni scorsi sono stati ben 12 i calciatori convocati per amichevoli varie. Oltre al friulano Vicario (convocato da Mancini in Nazionale), hanno dovuto rimandare le ferie anche altri membri della prima squadra come Bajrami e Ismaily.

Ritiro in Spagna per i toscani — Contrariamente alla decisione presa dal club dei Pozzo, che ha optato per svolgere tutto il ritiro in Friuli, proseguendo gli allenamenti al Centro Sportivo Bruseschi, l'Empoli ha programmato un miniritiro in Spagna, in Costa del Sol, dal 2 al 9 dicembre. Il gruppo soggiornerà ad Estepona, in Andalusia, e si allenerà all'Atalaya Center, situato sempre a Estepona, struttura che fa parte del Marbella Football Center. Durante il ritiro spagnolo, gli azzurri giocheranno due test amichevoli prima di far rientro in Italia il 9 di dicembre. Vedremo quindi chi attuerà la preparazione migliore al rientro a gennaio.