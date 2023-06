Ex Udinese – Fofana torna in Serie A? / Un team fortemente interessato

Il calciatore della Costa d'Avorio Seko Fofana sta giocando un calcio straordinario con la maglia del Lens sulle spalle. Basti pensare che ha condotto la squadra neo promossa due anni fa ad un traguardo clamoroso come la seconda posizione nella classifica finale e di conseguenza il piazzamento in Champions League. Adesso inizia un nuovo capitolo nella carriera del ragazzone alto quasi un metro e novanta. Quest'estate potrebbe essere quella giusta per provare una nuova esperienza e c'è anche un club del nostro campionato interessato alle sue prestazioni. La società che vorrebbe assicurarsi Seko Fofana sono i rossoneri di Jerry Cardinale. Si parla di un'operazione di mercato non semplice anche perché per potersi assicurare il suo contratto ci vogliono all'incirca 40 milioni di euro. Vedremo se nelle prossime ore queste voci diventeranno una vera e propria trattativa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul mercato in entrata. Si lavora su Lorenzo Lucca: il punto <<<