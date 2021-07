News Udinese – Forestieri elogia il mister: “Le novità sul modulo…”

A fine partita sono stati diversi i protagonisti che hanno preso la parola, analizziamole assieme nel dettaglio

Ieri è andata in onda in quel del ritiro austriaco di St. Veit, il primo e vero match impegnativo per la squadra guidata da Luca Gotti. Sfortunatamente non è arrivata la vittoria, ma questo non nega che sono arrivate informazioni importanti riguardo i nuovi schemi e il nuovo stile di gioco che vorrà provare il mister in vista della nuova stagione. A fine partita sono stati diversi i protagonisti che hanno preso la parola, da Pussetto al mister per passare alle parole di Forestieri, che sembra essere pronto alla nuova stagione, ma analizziamole assieme nel dettaglio.