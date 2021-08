Udinese – Le formazioni ufficiali: Ronaldo e Chiesa Out

Tutte le riserve sono state sciolte ed ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. Ci sono parecchie sorprese, scoprile assieme a noi

Incredibile, Cristiano Ronaldo non partirà titolare. I diversi problemi che erano stati evidenziati in questi giorni, lo rilegheranno alla panchina. Altra grande sorpresa è la tribuna per Federico Chiesa, il giocatore italiano probabilmente non è ancora al meglio e infatti non potrà essere parte della contesa. Per quanto riguarda i friulani, scelta inaspettata è quella di Pereyra come seconda punta, dato che da inizio stagione, in tutte le amichevoli è sempre stato impiegato nei tre di centrocampo. Torna in mezzo al campo Arslan, che dopo la scorsa ottima stagione, non vuole sicuramente dare spazio ad altri, ma anzi vuole ben figurare. Si accomoderà in panchina Stryger Larsen, anche se pure lui è stato al centro in tutto il precampionato. Le sorprese non sono finite qua, ecco le parole di Mister Gotti in conferenza stampa. La squadra è pronta <<<