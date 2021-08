Notizie Udinese – Gotti: ”Così possiamo mettere in difficoltà i bianconeri”

Il tecnico dell'Udinese è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club per presentare il match contro la Vecchia Signora

Ieri è finalmente ripartita la Serie A. Molto bene i campioni d'Italia, i biancocelesti di Maurizio Sarri ed i nerazzurri di Gianpiero Gasperini. Buona prova anche del Sassuolo. Oggi è il turno di Allegri, Spalletti, Mourinho e...Gotti. L' Udinese , alle 18:30, ospiterà alla Dacia Arena la Vecchia Signora. Naturalmente, i pronostici sono a favore degli ospiti, ma i friulani non partiranno battuti. Sarà una vera e propria lotta per tutti i novanta minuti. In attesa di questa importante sfida, Luca Gotti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue dichiarazioni.

Il tecnico veneto ha parlato ai microfoni di Udinese Tv. ''E’ circa un mese e mezzo che lavoriamo. Abbiamo tantissima voglia di ricominciare il cammino. Farlo contro la squadra che ha dominato in Italia negli ultimi 10 anni è doppiamente stimolante. Da una parte sappiamo che sarà una partita speciale per i nostri tifosi e per il nostro presidente'' - prosegue Gotti - ''Arriviamo a questo impegno come succede ad inizio campionato, a piccoli passi. Settimana dopo settimana abbiamo avuto dei miglioramenti, sappiamo che la squadra è ancora da definire, ma in campo daremo il 100%'' - ma non finisce qui - ''Come mettere in difficoltà i nostri avversari? Sarà importante concedere poco spazio, senza rinunciare ad attaccare. Queste squadre non devono rientrare nella zona di comfort e per metterle in difficoltà ci vogliono forza fisica e mentale, oltre che un po' di fortuna. Affrontiamo un team con mentalità vincente che ha ritrovato un grande tecnico. Allegri lo conosco, è un mio amico. Sarà molto stimolante affrontarlo.