Notizie Udinese – Le probabili formazioni del match della Dacia Arena

Domani, alla Dacia Arena, si affronteranno Udinese e Fiorentina. Andiamo a vedere le probabili scelte di formazione dei due tecnici

Il tecnico dei bianconeri è orientato a schierare la stessa difesa per la sesta gara consecutiva: Silvestri-Samir-Nuytinck-Becao. Ancora panchina per Perez, uno dei pochi a non aver disputato nemmeno un minuto. Molina va verso un turno di riposo. Al suo posto potrebbe agire Soppy , entrato molto bene contro la Roma. A sinistra ballottaggio tra Larsen ed Udogie, con il danese leggermente avanti. Il centrocampo non dovrebbe vedere nessun cambio. Pronto il terzetto Walace, Pereyra e Makengo. In attacco, invece, c'è aria di sorpresa. Beto scalpita e Gotti potrebbe decidere di inserirlo dal primo minuto. Il portoghese è pronto a far coppia con Deulofeu . Ma passiamo alla Fiorentina.

Italiano è pronto ad effettuare diversi cambi rispetto alla sfida di martedì. Ma andiamo per gradi. Partiamo dal portiere: c'è Dragowski. In difesa, nonostante l'esperimento Benassi-terzino sia andato abbastanza bene, contro l'Udinese giocherà Odriozola. A sinistra è pronto capitan Biraghi. La coppia difensiva sarà composta da Milenkovic ed uno tra Igor e Quarta, con il brasiliano in vantaggio. Pulgar ha recuperato dall'infortunio ed andrà in panchina. Il terzetto di centrocampo è Torreira, Bonaventura e Duncan. Saponara pronto ad entrare a gara in corso e spezzare in due il match. In attacco non ci sarà lo squalificato Gonzalez. Al suo posto dovrebbe giocare Callejon. Sul lato opposto agirà Sottil. Punta l'inamovibile Dusan Vlahovic.