Notizie Udinese – I precedenti con i viola / Friulani doppiati

Novanta gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. La Fiorentina ha vinto il doppio delle partite rispetto all'Udinese

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben novanta volte nella massima serie del campionato italiano. La Fiorentina ha ottenuto il doppio delle vittorie dell'Udinese. I toscani, infatti hanno vinto quarantedue volte, mentre i friulani ventuno. I pareggi sono ventisette . Tuttavia, nell'ultimo incontro sono stati i bianconeri a far festa: i ragazzi di Gotti si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Nestorovski nei minuti finali. Era il 28 febbraio 2021. Spesso e volentieri, la gara tra questi due club finisce con pochi gol. Domenica, speriamo invece che possa essere un match divertente. Ma vediamo anche i marcatori più prolifici .

L'Udinese, in totale, ha realizzato centoquattro gol. I piemontesi centonocinquantedue. Il migliore marcatore dei friulani è Di Natale con nove reti segnate, mentre per la Fiorentina comanda Gabriel Batistuta a quota sette. Dei giocatori a disposizione di Gotti solamente Nestorovski, Stryger Larsen e Samir hanno già segnato ai viola. Tuttavia, il macedone salterà il prossimo incontro. Non ha ancora recuperato dal lungo infortunio. Per quanto riguarda i ragazzi di Italiano, invece, sono finiti sul tabellino per ben due volte Milenkovic e Castrovilli. Un gol per Marco Benassi. Nel frattempo, la Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la sesta giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro tra Udinese e Fiorentina. Il profilo <<<