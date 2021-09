Spezia-Udinese / Formazioni ufficiali: Molina e Deulofeu titolari

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Spezia-Udinese. Scopriamo insieme le scelte dei due allenatori

Squadra che vince non si cambia? Gotti non la pensa in questo modo. Rispetto alla formazione che ha battuto il Venezia, il tecnico bianconero cambia la coppia d'attacco e di conseguenza anche il centrocampo. Ma andiamo per gradi. In porta ed in difesa non c'è nessuna novità. Giocano Silvestri, Becao, Samir e Nuytinck. A sinistra spazio a Stryger Larsen, mentre a destra c'è Molina. Soppy partirà dalla panchina. Per la prima volta in stagione, el tucu Pereyra non agirà da seconda punta, ma da mezz'ala, insieme ad Arslan e Walace. Davanti, esordio dal primo minuto per Deulofeu. Confermato Pussetto. Non convocato Isaac Success a causa di un'influenza gastro intestinale.