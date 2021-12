Udinese – Le formazioni ufficiali / Gotti sorprende ancora: dentro Success

Sono state diramate le formazioni ufficiali del match dell'Olimpico. Ecco le scelte di Luca Gotti e Maurizio Sarri

Mister Luca Gotti opta a sorpresa per il 4-4-2. Tantele novità in campo. Ma proseguiamo per gradi. In porta gioca il titolarissimo Marco Silvestri. Per la prima volta in stagione, il tecnico dei friulani cambia la difesa. Linea a quattro composta da Perez, Samir, Becao ed Udogie. Fuori il capitano Nuytinck. A centrocampo dentro Walace con Jajalo. Quindi, in panchina, sia Makengo che Tolgay Arslan. Molina e Deulofeu esterni alti. In attacco spazio alla coppia Beto-Success. Forestieri e Pussetto pronti ad entrare a gara in corso.