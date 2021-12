Notizie Udinese – I precedenti con i biancocelesti: ”serve l’impresa”

Ottantaquattro gli incontri ufficiali tra le due squadre in Serie A. I biancocelesti sono nettamente in vantaggio

L'Udinese, reduce da due gare consecutive senza successo, ha un disperato bisogno della vittoria. La panchina di Luca Gotti è a serio rischio. Domani, i friulani voleranno all'Olimpico di Roma per sfidare i biancocelesti di mister Maurizio Sarri, desiderosi di riscattare lo 0-4 contro il Napoli. Servirà un'impresa. Nel calcio, però, tutto può succedere. Non sarà naturalmente il primo incontro tra i due club, che si sono già affrontati in ottantaquattro match di Serie A. Ecco i precedenti.

I precedenti

Come già detto, queste due squadre si sono affrontate ben ottantaquattro volte nella massima serie del campionato italiano. Dominio biancoceleste. I capitolini infatti hanno ottenuto trentanove successi contro i venticinque dei friulani. I pareggi sono venti. Ma c'è di più. Negli ultimi undici incontri, il club romano ha ottenuto otto vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta. Tuttavia, l'ultima volta che si è giocato all'Olimpico è stata l'Udinese a far festa. I gol di Arslan, Pussetto e Forestieri hanno regalato ai friulani tre punti d'oro. I friulani sperano di ripetere quella prestazione. Non finisce qui. Andiamo a vedere anche i marcatori più prolifici.

I marcatori

L'Udinese, in totale, ha realizzato centocinque gol. I biancocelesti centotrentacinque. Il migliore marcatore dei friulani è Antonio Di Natale con dodici reti segnate, mentre per i capitolini comanda Beppe Signori a quota otto. Dei giocatori a disposizione di mister Luca Gotti, Bram Nuytinck, Tolgay Arslan, Ignacio Pussetto e Fernando Forestieri hanno segnato alle Aquile (un gol a testa). Per quanto riguarda quelli di Maurizio Sarri, invece, troviamo Ciro Immobile (7 gol contro l'Udinese), Luis Alberto (2 gol), Adam Marusic, Francesco Acerbi e Felipe Anderson (un gol).