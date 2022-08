Milan-Udinese / Le formazioni ufficiali: “Fuori Udogie e dentro Masina”

Il team bianconero si avvicina al primo incontro del suo campionato. Ora non si scherza più e bisogna iniziare a fare sul serio, sicuramente stiamo parlando di una sfida clamorosa e a dir poco clamorosa. Si inizia subito con una partita dal tasso tecnico elevatissimo, visto che dall'altra parte ci saranno i campioni d'Italia guidati da Stefano Pioli. Le scelte sia da una parte che dall'altra non erano scontate e ci si aspettavano delle sorprese che sono arrivate. Non perdere gli undici titolari di ogni team e le due società che sono pronte per scendere sul campo da gioco per il primo incontro di questa nuova stagione.

Sicuramente ci sono stati diversi colpi di scena nelle formazioni ufficiali e nelle scelte fatte dai due tecnici. Stiamo parlando di due squadre con voglia di sorprendere e che hanno intenzione di partire fortissimo sin dalla prima giornata di campionato. Per il team allenato da Andrea Sottil non sarà semplice e dovrà provare a portare punti anche senza due dei suoi migliori giocatori, stiamo parlando di Destiny Udogie e del bomber Beto. Il primo non andrà nemmeno in panchina e potrà prepararsi con assoluta tranquillità alle prossime visite mediche con il Tottenham. Beto, invece, andrà in panchina ma sappiamo che non è ancora al meglio della forma e ci sarà da lavorare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere l'intervista della Gazzetta dello Sport all'estremo difensore Marco Silvestri. Le parole del portiere in vista dell'inizio di questo campionato <<<