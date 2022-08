News Udinese – Marco Silvestri: “Devo fare il massimo per la nazionale”

Il portiere in lotta per una maglia della nazionale continua a lavorare in bianconero. Oggi scende in campo per il primo incontro stagionale

Redazione

Il portiere bianconero ha detto la sua in vista di questo primo incontro stagionale. Stiamo parlando di uno dei punti cardine dell'Udinese in vista di questa annata. La squadra sicuramente sa che dovrà dare e fare il massimo per poter portare a casa anche un solo punticino, ma la situazione non è delle più semplici. Intanto proprio nel corso delle ultime ore, l'estremo difensore ha risposto a parecchie domande sulla Gazzetta dello Sport. L'ex Hellas Verona ha fatto il punto in vista di un match molto importante come quello di questo pomeriggio. La partita con i campioni d'Italia non può essere che vissuta al massimo e le novità possono arrivare da un momento all'altro. Ecco le parole nel corso dell'intervista.

Sull'idolo di Marco Silvestri: "Dida. Mia moglie ha trovato all’asta una sua maglia e me l’ha regalata. Poi l’ho fatta firmare. San Siro è lo stadio dei sogni, ma con i campioni d’Italia non partiamo battuti. L’Udinese c’è, può valere la parte sinistra della classifica". Ha poi continuato parlando della squadra bianconera: "Il nostro Leao è sicuramente lo spagnolo Deulofeu. C'è anche da dire, però, che il vero numero uno e straordinario è il Tucu Pereyra". Inoltre il portiere ha espresso il suo parere anche in vista della nazionale guidata da Roberto Mancini.

Sulla nazionale italiana

Che letterina manda al c.t. azzurro Mancini? "Nessuna letterina. La convocazione devo fare in modo che diventi automatica e me la possa meritare. In famiglia prima di tutto ho una grande squadra di miei fans. Ogni volta che escono le convocazioni sperano... Credo di essere migliorato, devo dire grazie soprattutto ai preparatori nessuno escluso". Si conclude qua l'intervista a Marco Silvestri fatta dalla Gazzetta dello Sport. Cambiando rapidamente discorso, oggi inizia il campionato per la società friulana ed ecco quali potrebbero essere gli undici scelti da Andrea Sottil. Le probabili formazioni <<<