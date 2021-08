Udinese-Venezia / Formazioni ufficiali: dentro Larsen e Pussetto. Pereyra…

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Udinese-Venezia. Scopriamo insieme le scelte dei due allenatori

Luca Gotti ha deciso di schierare una squadra simile a quella scesa in campo contro gli ex campioni d'Italia. Quindi spazio al solito 3-5-1-1. La novità più grande è l'inserimento di Stryger Larsen al posto di Destiny Udogie. Nonostante le voci di mercato, il tecnico bianconero vuole puntare sul danese. A difendere la porta di Silvestri, agiranno Nuytinck, Samir e Rodrigo Becao. Sulle fascia destra l' intoccabile Molina mentre a centrocampo ci saranno Makengo, Walace ed Arslan. In attacco spazio al tandem Pereyra-Pussetto. Deulofeu ed Okaka pronti ad entrare a gara in corso per spaccare in due la partita come contro la Vecchia Signora. Possibile minutaggio per il neo acquisto Isaac Success. Non convocati gli infortunati Fernando Llorente, Forestieri e Nestorovski.