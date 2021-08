Notizie Udinese – I precedenti con la società lagunare

Scopri assieme a noi i precedenti tra le due società. Partite che hanno segnato la storia della Serie A e anche delle categorie minori

Archiviata la prima giornata di campionato , che ha visto un super Udinese in grado di ottenere un punto contro gli ex Campioni d'Italia, i piemontesi allenati da Max Allegri. Ora è tempo di organizzarsi per il secondo incontro. Si troveranno davanti due team, voglio si di fare bene . Da una parte il Venezia di mister Zanetti, dall'altra possiamo trovare i friulani allenati da mister Luca Gotti . Un match che si prospetta duro e combattuto, dove nessun risultato è scontato. Scopri assieme a noi i precedenti tra le due società. Partite che hanno segnato la storia della Serie A e anche delle categorie minori.

Sono otto i match giocati tra bianconeri e arancioneroverdi. Un dato fa ben sperare, quello dei risultati in casa, dato che la società friulana, resta al momento imbattuta tra le mura amiche. Due vittorie e due pareggi che fanno ben sperare in vista della partita di venerdì sera. L'altro rovescio della medaglia, racconta che la società lagunare è avanti nei match complessivi. Dato che sono ben tre le vittorie per la società italo americana, guidata da Duncan Niederauer. Si spera di poter pareggiare i conti e mettere tutto di nuovo in una perfetta parità. Se la squadra è pronta sul campo, la società si sta dando da fare sul mercato. Scopri assieme a noi le novità.