Notizie Udinese – Alla scoperta del Venezia, prossimo avversario dei friulani

L'Udinese, venerdì alle 18:30, ospiterà alla Dacia Arena il neo promosso Venezia. Scopriamo qualche dettaglio sui veneti

Redazione

Il campionato dell'Udinese è iniziato molto bene. Strappare un punto alla squadra che ha dominato la Serie A per nove anni è sempre motivo di fiducia e di carica per le partite future. I bianconeri, sotto di due gol, hanno dimostrato di non mollare mai. Infatti, quando la partita sembrava ormai chiusa, i gol di Pereyra e Deulofeu hanno riportato il match in parità. Adesso, i ragazzi di Gotti devono dare continuità alla prestazione di domenica. Venerdì, alle 18:30, sfideranno il Venezia. Vediamo come arrivano i lagunari a questo appuntamento.

Chi temere

Gli arancioneroverdi sono tornati a disputare una partita di Serie A dopo ventidue anni. Tuttavia, l'esordio è stato amaro. I veneti, nonostante la supeiorità numerica per circa settanta minuti, sono stati battuti dal Napoli per 2-0. Decisivi i gol di Insigne ed Elmas. I ragazzi di Zanetti vogliono subito riscattare questa sconfitta, l'Udinese è avvisata. Il Venezia è una squadra che gioca un calcio propositivo, allenata da un tecnico giovane, ma ambizioso. Proprio Gino Pozzo, a Giugno, ha cercato seriamente di portarlo ad Udine al posto di Gotti, ma l'ex centrocampista ha optato per il rinnovo. Tra i giocatori con più qualità c'è sicuramente Francesco Forte, reduce da un'ottima annata in Serie B dove ha segnato quindici gol. Attenzione, anche alla velocità sulle fasce di Di Mariano e Johnsen. Non sarà della partita Mattia Aramu che ancora deve scontare la squalifica rimediata lo scorso anno. Ma andiamo a scoprire i principali acquisti portati a termine dal ds Collauto.

Mercato in entrata

Il Venezia è stata molto attiva sul mercato. La società veneta ha preso diversi innesti, senza però stravolgere la rosa. Sicuramente, in difesa spicca l'arrivo di Mattia Caldara. C'è curiosità intorno a Gianluca Busio, centrocampista italo americano classe 2002, arrivato dallo Sporting Kansas City. In attacco mister Zanetti ha molta abbondanza. Oltre a Forte, può contare anche su David Okereke (in prestito dal Bruges) e Thomas Henry acquistato dall'OH Leuven per circa sei milioni di euro. Tuttavia, ad Udine dovrebbe scendere in campo il bomber italiano. Restando in tema mercato, andiamo a vedere cosa sta combinando Marino. Due accordi sono vicinissimi <<<