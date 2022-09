Notizie Udinese | I friulani dopo la sosta: il dato è confortante

Ecco di seguito i precedenti degli ultimi 10 anni dei bianconeri. I dati sorridono alla squadra guidata da Sottil

L'Udinese ha ripreso nella giornata di ieri gli allenamenti in vista dell'appuntamento con il Verona che lunedì chiuderà l'ottava giornata di Serie A. Sfida che arriva subito dopo la sosta, in un momento cruciale per le ambizioni dei bianconeri. Da domani, comunque, Sottil potrà riabbracciare i nazionali, pronti a far ritorno per preparare al meglio la trasferta del Bentegodi.

I big, per fortuna, sono rimasti tutti a Udine e spetterà a loro guidare caratterialmente il gruppo. Affrontare il post sosta non è facile, soprattutto per una squadra che veniva da 5 successi consecutivi, ma un dato confortante arriva dai precedenti degli ultimi dieci anni. Dopo la prima pausa stagionale per gli impegni delle Nazionali, infatti, l'Udinese ha saputo farsi trovare pronta il più delle volte.

Un dato confortante

Infatti, i bianconeri, tra il 2011 e il 2021, hanno vinto 5 delle 10 gare disputate dopo la prima sosta. Lo scorso anno ha battuto lo Spezia in trasferta, nel campionato precedente si era imposta alla Dacia Arena per 3-2 sul Parma. Nel 2017 la vittima a Udine era stato il Genoa e nel 2016 e nel 2011 aveva vinto a Milano contro i rossoneri e a Lecce. Per due volte ha pareggiato, portando a casa punti contro il Torino nel 2018 e da Siena nel 2012. In tre precedenti ha perso, contro big del calibro dei nerazzurri e in casa di Lazio e Juventus. Cambiando rapidamente discorso,ecco il resoconto dei bianconeri in nazionale <<<

