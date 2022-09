Hellas-Udinese | Verdi: “Contro i friulani dobbiamo fare i tre punti”

Cioffi rischia e lo sa. Contro l'Udinese, la sua ex squadra, potrebbe essere la giornata decisiva per la sua conferma. Proprio per questo, è pronto a cambiare, in modo da trovare una soluzione che risolva il problema rappresentato dagli uomini di Sottil . La chiave di questo dilemma potrebbe essere proprio Simone Verdi , giocatore arrivato nelle ultime ore di mercato e pronto a difendere la causa gialloblù. Il fantasista ex Salernitana, nel mentre, ha rilasciato una breve intervista a La Gazzetta dello Sport.

Il centrocampista ex Torino ha iniziato partendo dal motivo della sua scelta di vestire la maglia dei veneti, ricalcando le orme dei vari Caprari, Barak, ecc. "Perché Verona? Scelta semplice, non ci ho pensato un attimo. Per le ultime stagioni che ha fatto e perché tutti quelli del mio ruolo che son venuti qui sono rinati , hanno fatto benissimo".

L'ex punta di Bologna, Napoli e Salernitana ha spiegato il suo avvio di stagione e come la gara con i bianconeri sia già fondamentale: "E' stato un inizio difficile, anche dovuto al calendario. E poi ci sono tanti nuovi, incluso me, che si devono integrare e capire le idee dell'allenatore. Quando i vari Hrustic, Doig e compagni entreranno a pieno regime, sono sicuro che la squadra non avrà più problemi. Alla ripresa con l'Udinese, una delle squadre più in forma, dovremo trovare il modo per fare punti. Quanto a me, quella di Zaccagni e Caprari è una eredità tosta, hanno fatto molto bene. Per caratteristiche forse assomiglio un po' a Caprari, cercherò di metterci la fantasia per farmi ricordare anch'io." Marino è già all'opera in vista della prossima sessione. Le ultime su Gerard Deulofeu <<<