Notizie Udinese – “Futuro De Paul? Deciderà lui dove andare”

Intervista ad Andrea Carnevale circa il futuro di De Paul. Mino Raiola in questi giorni è ad Udine: probabile si sia discusso dell' argentino

Parla il dirigente bianconero - Intervenuto telefonicamente a Radio Marte, Andrea Carnevale ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul: "Il ragazzo lo avevo visto prima che andasse al Valencia, ritornò in Argentina e siamo stati bravi a riprenderlo. Sono bastati 3-4 anni ed è diventato un giocatore straordinario. La prima volta che l'abbiamo visto giocava attaccante esterno a sinistra, tipo Insigne. Nel tempo Nicola lo ha messo mezzala e li ha fatto grandi campionati. L'Argentina lo fa giocare mediano basso. Diciamo che può fare tutto ed è diventato molto fisico. Napoli sempre interessato a De Paul? Non lo so, il presidente non mi dice mai nulla. So che ci sono diverse squadre, lo vogliono un po' tutti. Il mio pensiero è che lui sceglierà la squadra, ha una serie di richieste e vedremo se andrà in Italia o all'estero". Il cammino insomma è ancora lungo.

Occhio a Raiola - Il procuratore Mino Raiola è in questi giorni ad Udine. Probabile che con la società si sia parlato del futuro di Rodrigo De Paul, oggetto dei desideri di molte squadre, Atletico Madrid in primis. L'agente ricopre il ruolo di consulente per l'estero del diez bianconero ed è proprio questo dettaglio a far ipotizzare che al momento la pista che porta a Madrid, sponda Colchoneros, sia quella più credibile. Sullo sfondo rimangono anche club inglesi come Liverpool, Leeds e Arsenal. Mino Raiola nelle ultime settimane ha anche tentato di accogliere nella propria scuderia lo stesso De Paul. L'argentino ha rigettato la prima offerta, dichiarando di voler mantenere l'entourage di adesso, ma non sono esclusi ulteriori tentativi. Se De Paul sarà gestito dal noto procuratore, con il quale i rapporti si sono (quasi) interrotti per via della vicenda legata a Donnarumma, difficilmente i rossoneri chiuderanno la trattativa.