Mercato Udinese – De Paul è il primo obiettivo di Maldini

Il fuoriclasse argentino è il primo obiettivo del duo rossonero Maldini-Massara per sostituire il turco Hakan Chalanoglu

Redazione

Il destino dei numeri dieci. Il primo nome in lista come trequartista è Rodrigo De Paul. Maldini e Massara vogliono un grande colpo per il ritorno in Coppa dei Campioni dei rossoneri. L'argentino capitano dell'Udinese può sostituire Hakan Chalanoglu in partenza. Il sogno del popolo rossonero è Rodrigo De Paul. Ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa Udinese.

RODRIGO DE PAUL - La miglior stagione in bianconero di De Paul. Prestazioni sontuose che hanno condotto la sua Udinese ad una salvezza tranquilla. Il mercato è in una fase iniziale. Il numero dieci vuole scoprire il suo futuro, così come siamo in attesa ora di scoprire il destino della panchina dell'Udinese: un'eventuale riconferma di Luca Gotti in Friuli o il suo sostituto con Rolando Maran come primo candidato. La richiesta del club di Pozzo è sempre la stessa, 40 milioni di euro senza contropartite tecniche per cedere il suo capitano.

HAKAN CHALANOGLU - L'attuale numero dieci dei rossoneri non rinnoverà il suo contratto. Maldini e Massara hanno quindi iniziato a monitorare il mercato con idee molto chiare. Il primo obiettivo segnato alla voce "trequartista" in sostituzione del turco è Rodrigo De Paul dell'Udinese. Alla società piacciono anche il Papu Gomez e Josip Ilicic come profili. Il primo ha lasciato l'Atalanta a gennaio in direzione Siviglia e ritornerebbe volentieri in Italia; il secondo sembra sia in partenza dal club di Bergamo ma il suo acquisto andrebbe effettuato con prezzi ben minori.

LE PRETENDENTI - Non solo il club di via Aldo Rossi. Il fuoriclasse argentino è ambito in tutta Europa. La prima pretendente é l'Atletico di Madrid di Simeone. Il club spagnolo aspetta la cessione di Saul Niguez desiderato da PSG, Manchester United e Bayern Monaco. L'asta per il centrocampista parte da una base di 50 milioni. Anche in Italia Rodrigo De Paul è stimato: partenopei e nerazzurri sono sulle sue tracce.