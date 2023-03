News Udinese – La Gazzetta annuncia: “Torna dal primo minuto il capitano”

Il giornale più importante in Italia annuncia che il player argentino è pronto per fare il suo rientro sul campo dal primo minuto: il punto

Redazione

La Gazzetta dello Sport annuncia che il calvario diRoberto Pereyradovrebbe essere ufficialmente finito. Il calciatore argentino, nonché capitano della squadra, ha giocato nelle ultime partite con un dolore muscolare che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca troppo presto e spesso. Adesso tutto sembra essere tornare in ordine e di conseguenza ci si avvicina al prossimo match con tante belle speranze. La partita con l'Empoli di Paolo Zanetti non sarà sicuramente facile da affrontare, ma anche e solo il rientro di un talento come quello bianconero potrebbe fare tutta la differenza di questo mondo. Andiamo a vedere dove Andrea Sottil metterà in campo un calciatore con queste caratteristiche.

Sono tanti i ruoli che può ricoprire il calciatore ex Watford. Nel corso di questa stagione ha dimostrato a tutti di avere delle qualità e delle capacità che possono fare invidia a parecchia addetti ai lavori (non che ci fosse bisogno, visto che già lo fa da più di dieci anni). La sua versatilità, però, l'ha portato a ricoprire per davvero tutti i posti sul campo da gioco. Sottil ha già deciso la sua nuova posizione sul campo da gioco ed ecco dove verrà schierato il calciatore e capitano del team bianconero.

Il ruolo in campo — Per Roberto Pereyra dovrebbe esserci un ruolo da assoluto protagonista e salvo imprevisti giocherà nella posizione richiesta ad inizio stagione: la mezz'ala. Al suo fianco ci sarà l'inseparabile Walace e l'altro compagno di reparto non è ancora sicuro, ma dovrebbe essere Sandi Lovric.