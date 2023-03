News Udinese – Thauvin vs Success / Duello per una maglia da titolare

Il giocatore francese e quello nigeriano sono pronti per lottare. In palio c'è la maglia da titolare in vista del prossimo match di campionato

Redazione

Dopodomani si scende in campo ed adesso inizia ad arrivare il momento delle prime scelte importanti. Ricordiamo a tutti che la sfida di Empoli è un incontro decisivo per il continuo del campionato e per poter cogliere l'ultimo treno che porta ad una qualificazione europea. In queste ore tiene banco un ballottaggio che da gennaio sta infuocando le settimane del tecnico Andrea Sottil. Da una parte c'è il centravanti bianconero Isaac Success, mentre dall'altra c'è un talento che è appena arrivato e non è ancora riuscito a mostrare le sue qualità, stiamo parlando di Florian Thauvin. Solo nelle prossime ore si saprà di più su chi effettivamente giocherà dal primo minuto, ma intanto ci si può fare già un'idea.

Il maggior quotidiano italiano non ha dubbi ed a partire dal primo minuto secondo la Gazzetta dello Sport ci sarà ancora Isaac Success. A quanto pare l'ex Watford regala più garanzie a mister Sottil con il suo stile di gioco. Questa sarà l'ennesima occasione per il bomber nigeriano che va ancora a caccia della prima rete nel massimo campionato italiano. Un momento sicuramente difficile, ma che proprio contro l'Empoli potrebbe avere la fine sperata. Se per Isaac si prospetta un'altra grande occasione, non possiamo dire lo stesso per il fantasista arrivato nel corso dell'ultimo mercato invernale.

Ancora uno spezzone — Per Florian Thauvin si prospetta all'orizzonte l'ennesimo spezzone di gara. Un momento non semplice per l'ex Tigres. Sul campo d'allenamento del Bruseschi (secondo gli addetti ai lavori) sta continuando a sorprendere, ma sul campo da gioco non possiamo dire la stessa cosa. La stagione di Thauvin per il momento è decisamente troppo opaca e si spera che anche lui al Castellani di Empoli possa trovare nuova linfa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime che arrivano dalla nazionale. Un obiettivo dell'Udinese tra i convocati <<<