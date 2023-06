Notizie Udinese – La Gazzetta conferma, Balzaretti sarà bianconero

Il quotidiano Rosa conferma la trattativa che vi abbiamo anticipato nei giorni precedenti. L'arrivo di Federico Balzaretti in bianconero sembra essere (oramai) una semplice formalità. L'Udinese vuole ampliare il suo organico dirigenziale ed è proprio questo il motivo per cui è stato chiamato un possibile direttore del futuro. In questa prima stagione verrà affiancato dall'attuale direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino e dall'anno prossimo si vedrà. Ricordiamo anche che il contratto dell'ex Napoli è in scadenza nel 2024 e forse proprio per questo motivo la presidenza si è già portata avanti. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficialmente firmato l'accordo tra le parti. Questa sarà l'ennesima esperienza per Balzaretti dopo aver iniziato con la Roma e proseguito con Spal e Vicenza. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Deciso il futuro di Marvin Zeegelaar <<<